Кабмин РФ распространяет льготную ипотеку на частные дома - Мишустин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки, которая теперь коснется и частных домов.

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в пятницу.