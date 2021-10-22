Сильный ветер повредил зубцы на стене Кремля

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зубцы на стене Московского Кремля пострадали из-за сильного ветра, подтвердили ТАСС в отделе по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО).

"На участке стены от Спасской до Сенатской башни ведутся реставрационные работы, которые на время сильного ветра были приостановлены", - сказал начальник отдела Денис Симонов. По его словам, произошло частичное обрушение строительных лесов, а также зубцов на стене.

"Никто из людей не пострадал", - подчеркнул Симонов. Он отказался от дальнейших комментариев.