0
0
0
НОВОСТИ

ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

17:40 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - отмечается в нем.

Как отмечается в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 22.10.2021
"Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% с начала 2021 года
0
113
17:00 22.10.2021
В России может подорожать колбасная продукция - СМИ
0
117
16:47 22.10.2021
Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил о новых проектах программы создания рабочих мест в Москве
0
134
16:32 22.10.2021
Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах России - Голикова
0
156
16:12 22.10.2021
В пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, нашли тонны селитры
0
176
16:00 22.10.2021
Парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа
0
214
15:45 22.10.2021
Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели
0
215
15:32 22.10.2021
Вопрос признания правительства талибов стоит на повестке дня - глава МИД Узбекистана
0
204
15:12 22.10.2021
Сильный ветер повредил зубцы на стене Кремля
0
250
15:08 22.10.2021
Собянин объяснил необходимость введения нерабочих дней в Москве
0
225

Возврат к списку