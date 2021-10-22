ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - отмечается в нем.

Как отмечается в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.