ЕС введет новые санкции против Белоруссии из-за ситуации с мигрантами
17:40 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении властей Белоруссии в связи с ситуацией с мигрантами, которых, по утверждению Брюсселя, Минск нелегально переправляет в ЕС. Об этом говорится в заявлении лидеров стран ЕС по итогам саммита в Брюсселе.
"ЕС продолжит в срочном порядке противодействовать продолжающейся гибридной атаке от белорусского режима, в частности, введением дальнейших ограничительных мер против физических и юридических лиц", - отмечается в нем.
Как отмечается в заявлении, Евросоюз не приемлет попытки третьих стран использовать мигрантов в политических целях.
НОВОСТИ
- 17:12 22.10.2021
- "Газпром" увеличил поставки российского газа в Италию на 15,9% с начала 2021 года
- 17:00 22.10.2021
- В России может подорожать колбасная продукция - СМИ
- 16:47 22.10.2021
- Вице-мэр Владимир Ефимов сообщил о новых проектах программы создания рабочих мест в Москве
- 16:32 22.10.2021
- Ситуация с коронавирусом за последнюю неделю осложнилась в 14 регионах России - Голикова
- 16:12 22.10.2021
- В пороховом цехе в Рязанской области, где произошел взрыв, нашли тонны селитры
- 16:00 22.10.2021
- Парламент Молдавии ввел в стране режим ЧП на 30 суток из-за дефицита газа
- 15:45 22.10.2021
- Собянин: Москва может достичь пиковых значений по COVID-19 к концу недели
- 15:32 22.10.2021
- Вопрос признания правительства талибов стоит на повестке дня - глава МИД Узбекистана
- 15:12 22.10.2021
- Сильный ветер повредил зубцы на стене Кремля
- 15:08 22.10.2021
- Собянин объяснил необходимость введения нерабочих дней в Москве
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать