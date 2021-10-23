0
0
154
НОВОСТИ

Украина получила от США партию вооружений и боеприпасов

23:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от американского правительства.

"На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в пятницу в "Твиттере". Первая и вторая партии военной помощи США прибыли в Киев 10 и 18 октября.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:00 22.10.2021
Ракова: Позитивных изменений в ближайшее время ждать не приходится
0
253
21:00 22.10.2021
Квоту на мигрантов Минтруд РФ предложил установить в пределах 124 тыс человек
0
271
20:50 22.10.2021
Украина предложила "Газпрому" скидку на прокачку дополнительных объемов в Европу
0
310
20:30 22.10.2021
Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19
0
308
19:40 22.10.2021
Украина предлагает свют ГТС для перекачки дополнительных объемов газа из РФ в Европу
0
411
19:20 22.10.2021
Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора
0
361
19:02 22.10.2021
Транзит нелегальной миграции через Белоруссию Меркель назвала "гибридной угрозой"
0
387
18:40 22.10.2021
Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда по платным дорогам для легковушек
0
400
18:24 22.10.2021
ЕК отказывается финансировать заграждений из колючей проволоки вдоль границ
0
416
18:19 22.10.2021
Карьера в Сбере в возрасте 55+: новые возможности для переобучения
0
422

Возврат к списку