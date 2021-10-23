Украина получила от США партию вооружений и боеприпасов
23:00 22.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в пятницу в "Твиттере". Первая и вторая партии военной помощи США прибыли в Киев 10 и 18 октября.
НОВОСТИ
- 22:00 22.10.2021
- Ракова: Позитивных изменений в ближайшее время ждать не приходится
- 21:00 22.10.2021
- Квоту на мигрантов Минтруд РФ предложил установить в пределах 124 тыс человек
- 20:50 22.10.2021
- Украина предложила "Газпрому" скидку на прокачку дополнительных объемов в Европу
- 20:30 22.10.2021
- Минздрав РФ разрешил одновременно прививаться от гриппа и COVID-19
- 19:40 22.10.2021
- Украина предлагает свют ГТС для перекачки дополнительных объемов газа из РФ в Европу
- 19:20 22.10.2021
- Алек Болдуин на съемках фильма случайно застрелил оператора
- 19:02 22.10.2021
- Транзит нелегальной миграции через Белоруссию Меркель назвала "гибридной угрозой"
- 18:40 22.10.2021
- Минтранс РФ предложил повысить стоимость проезда по платным дорогам для легковушек
- 18:24 22.10.2021
- ЕК отказывается финансировать заграждений из колючей проволоки вдоль границ
- 18:19 22.10.2021
- Карьера в Сбере в возрасте 55+: новые возможности для переобучения
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать