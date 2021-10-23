Украина получила от США партию вооружений и боеприпасов

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны Украины сообщило о получении третьей партии военной помощи от американского правительства.

"На Украину прибыла третья, заключительная партия дополнительной международной помощи, касающейся безопасности, на 60 млн долларов от правительства США для нужд украинских вооруженных сил, включающая боеприпасы, противотанковое и высокоточное вооружение, медицинское имущество и так далее", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в пятницу в "Твиттере". Первая и вторая партии военной помощи США прибыли в Киев 10 и 18 октября.