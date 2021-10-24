На выбораз президента Узбекистана зафиксирована явка в 80%
20:35 24.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", - сообщил он, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих в за рубежом, где выборы еще продолжаются.
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