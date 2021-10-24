На выбораз президента Узбекистана зафиксирована явка в 80%

20:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Явка избирателей на проходящих в воскресенье в Узбекистане президентских выборах к закрытию участков в 20:00 по местному времени (18:00 мск) составила 80,8%. Об этом заявил на пресс- конференции глава ЦИК страны Зайниддин Низамходжаев.

"К настоящему моменту проголосовали 16 036 914 граждан, что составляет 80,8% от общего числа избирателей", - сообщил он, добавив, что окончательные данные уточнят в понедельник с учетом граждан, голосующих в за рубежом, где выборы еще продолжаются.