В перестрелке в афганском Герате погибли 17 человек
10:20 25.10.2021 Источник: РБК
В афганском городе Герат во время перестрелки между боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и неназванными вооруженными людьми погибли не менее 17 человек, в том числе дети. Об этом со ссылками на источники сообщают газета Ettela'at-e Rooz и агентство «РИА Новости».
По данным источника газеты в сфере здравоохранения, среди погибших семь детей, три женщины и семеро мужчин, в том числе талибы. Источник агентства подтверждает эту информацию и уточняет, что все у всех погибших огнестрельные ранения. РБК
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