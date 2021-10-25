В перестрелке в афганском Герате погибли 17 человек

10:20 Источник: РБК

В афганском городе Герат во время перестрелки между боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и неназванными вооруженными людьми погибли не менее 17 человек, в том числе дети. Об этом со ссылками на источники сообщают газета Ettela'at-e Rooz и агентство «РИА Новости».

По данным источника газеты в сфере здравоохранения, среди погибших семь детей, три женщины и семеро мужчин, в том числе талибы. Источник агентства подтверждает эту информацию и уточняет, что все у всех погибших огнестрельные ранения. РБК