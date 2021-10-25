0
0
147
НОВОСТИ

В перестрелке в афганском Герате погибли 17 человек

10:20 25.10.2021 Источник: РБК

В афганском городе Герат во время перестрелки между боевиками движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) и неназванными вооруженными людьми погибли не менее 17 человек, в том числе дети. Об этом со ссылками на источники сообщают газета Ettela'at-e Rooz и агентство «РИА Новости».

По данным источника газеты в сфере здравоохранения, среди погибших семь детей, три женщины и семеро мужчин, в том числе талибы. Источник агентства подтверждает эту информацию и уточняет, что все у всех погибших огнестрельные ранения. РБК

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 25.10.2021
Путин предложил предоставлять два оплачиваемых выходных за вакцинацию от ковида
0
26
11:20 25.10.2021
Путин рекомендовал ввести самоизоляцию для не привившихся от ковида граждан старше 60 лет
0
53
11:05 25.10.2021
Ситуация с космическим мусором на орбите станет критической в ближайшие 10 лет - главный конструктор СККП
0
83
11:00 25.10.2021
В Москве пропала актриса Светлана Светличная, полиция начала ее поиски - источник
0
113
10:32 25.10.2021
Около 80% утверждающих, что привились "Спутником V" и заболели, купили сертификат - Гинцбург
0
162
10:05 25.10.2021
Второй энергоблок Ростовской АЭС включили в сеть после устранения дефекта
0
168
10:00 25.10.2021
Премьер Судана Хамдук призвал сторонников выйти на улицы с мирными протестами - ТВ
0
169
09:32 25.10.2021
В СДПГ назвали безответственными заявления о готовности НАТО применить оружие против России
0
237
09:20 25.10.2021
На Украине пригрозили направить ракеты на Москву
0
242
09:05 25.10.2021
В ряде российских регионов с сегодняшнего дня введут систему цифровых кодов
0
245

Возврат к списку