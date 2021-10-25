Два польских солдата пострадали от действий мигрантов, пытавшихся прорваться через границу

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое польских военнослужащих попали в больницу после отражения атаки нелегальных мигрантов, которые пытались пройти в Польшу со стороны Белоруссии. Об этом польская погранохрана сообщила в понедельник в "Твиттере".

"В выходные было два случая силового форсирования границы. Агрессивно настроенные группы (примерно по 60 и 70 человек) бросались в пограничников и солдат Войска польского камнями и ветками. Двое солдат попали в больницу", - информировали пограничники. Сообщается, что они были ранены в лицо.

"Обе попытки прорваться силой в Польшу были предотвращены", - подчеркивается в сообщении.

Инцидент произошел вблизи местности Уснаж-Гурны, где три месяца кочевала группа мигрантов. Как информировали польские пограничники, сейчас в этом лагере никого нет. Остались только палатки.