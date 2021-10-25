Разведка США предупредила о риске глобального военного конфликта из-за изменений климата
13:32 25.10.2021 Источник: Эхо Москвы
Американская разведка предупреждает о риске глобального военного конфликта из-за изменений климата. В докладе ЦРУ говорится, что подобные столкновения могут начаться не позднее 2040 года.
При этом стороны будут применять друг против друга технологии, которые усиливают стихийные бедствия вроде засух и наводнений, полагают авторы документа.
Кроме того, считают эксперты, изменения климата приведут также к внутренним конфликтам в развивающихся странах.
Сильнее всего негативные последствия таких изменений ощутят на себе 11 стран, среди которых Китай, Индия и Пакистан, которые обладают ядерным оружием. Эхо Москвы
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