Разведка США предупредила о риске глобального военного конфликта из-за изменений климата

13:32 Источник: Эхо Москвы

Американская разведка предупреждает о риске глобального военного конфликта из-за изменений климата. В докладе ЦРУ говорится, что подобные столкновения могут начаться не позднее 2040 года.

При этом стороны будут применять друг против друга технологии, которые усиливают стихийные бедствия вроде засух и наводнений, полагают авторы документа.

Кроме того, считают эксперты, изменения климата приведут также к внутренним конфликтам в развивающихся странах.

Сильнее всего негативные последствия таких изменений ощутят на себе 11 стран, среди которых Китай, Индия и Пакистан, которые обладают ядерным оружием. Эхо Москвы