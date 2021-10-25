В РФ ведутся работы по созданию беспилотников, способных выслеживать цели в лесах

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Беспилотные летательные аппараты (БЛА), способные на больших скоростях летать в лесистой местности и искать там цели - от беглых преступников до редких животных - планируется создать в России. Об этом ТАСС сообщил заместитель начальника отделения по программным комплексам Государственного научно- исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) Борис Вишняков.

"Ведутся работы по созданию дронов, способных на больших скоростях перемещаться в лесах и осуществлять поиск любых объектов", - сообщил он.