На дельта-штамм приходится почти 100% случаев заражения коронавирусом в мире - Попова

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 100% случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире сейчас приходится на дельта- штамм. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Первого канала.

"Подлинии мы видим внутри "дельты", это сейчас 100% всех вирусов (имеются в виду варианты нового коронавируса - прим. ТАСС) в мире вообще, 95% недавно было, сегодня это уже стремится к 100%. Вот такой штамм стал доминантным, и он распространился по всему миру", - заявила Попова.