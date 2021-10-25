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Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах, разрушено несколько квартир

18:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах", - сказал собеседник агентства.

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