Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах, разрушено несколько квартир
18:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах", - сказал собеседник агентства.
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