Взрыв произошел в жилом доме в Набережных Челнах, разрушено несколько квартир

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв разрушил несколько квартир на двух этажах жилого дома в Набережных Челнах в Татарстане, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв. Разрушено несколько квартир на двух этажах", - сказал собеседник агентства.