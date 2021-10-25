Лавров назвал фантазиями слова главы Минобороны ФРГ о ядерном сдерживании РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявления министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр о необходимости ядерного сдерживания России являются фантазией и примерном нежелания НАТО концентрироваться на реальности. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

"Мы верим, что нам необходимо концентрироваться на реальной жизни. Пока же воображение НАТО идет в сторону сдерживания России, подготовки атаковать Россию, как об этом сказала госпожа Крамп-Карренбауэр из Германии о том, что им необходимо быть готовыми грозить России ядерным оружием. Это все фантазии. Если ей приносит это удовольствие, может быть, это удовлетворяет кого-то из ее поклонников", - сказал министр.