Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения в стране

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране", - написал он.