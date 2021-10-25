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НОВОСТИ

Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения в стране

22:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в "Фейсбуке".

"Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране", - написал он.

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