Президент Египта отменил режим чрезвычайного положения в стране
22:00 25.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси отменил в понедельник действовавший с 2017 года режим чрезвычайного положения в стране. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в "Фейсбуке".
"Впервые за многие годы я решил отменить продление чрезвычайного положения в стране", - написал он.
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