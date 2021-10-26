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Семь человек погибли, еще 140 пострадали на протестах в Судане - Reuters

10:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек погибли, еще 140 пострадали в понедельник в ходе протестов в Судане, вспыхнувших после попытки госпереворота, предпринятой военными. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные от представителя министерства здравоохранения страны.

В ведомстве также отметили, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Дальнейшие подробности не приводятся.

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