Семь человек погибли, еще 140 пострадали на протестах в Судане - Reuters

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере семь человек погибли, еще 140 пострадали в понедельник в ходе протестов в Судане, вспыхнувших после попытки госпереворота, предпринятой военными. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на данные от представителя министерства здравоохранения страны.

В ведомстве также отметили, что причиной гибели людей стали огнестрельные ранения. Дальнейшие подробности не приводятся.