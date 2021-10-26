Blue Origin построит собственную космическую станцию

10:32 Источник: Газета.Ru

Компания Blue Origin Джеффа Безоса и Sierra Space занялись строительством собственной космической станции, которая будет использоваться в том числе в коммерческих целях. Об этом сообщается на сайте Blue Origin.

Для станции уже придумали название. Она будет именоваться «Орбитальный риф». Ее планируют разместить на низкой околоземной орбите. Ввод в эксплуатацию запланирован во вторую половину 2020-х годов.

В сообщении компании говорится, что «Орбитальный риф» будет функционировать как «бизнес-парк смешанного использования». Здесь найдется место и для исследователей, и бизнесменов, и туристов и других клиентов компании.

Blue Origin и Sierra Space планируют всем им предоставлять полный комплекс услуг, включая перевозку, логистику, размещение в космосе и прочее. Газета.Ru