В Москве выявили 6 074 заразившихся коронавирусом за сутки
12:20 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 074 против 7 778 днем ранее. Всего выявили 1 780 781 случай заражения, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост составил 0,34%.
Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 86 против 83 днем ранее, всего за время пандемии умерли 30 872 человека.
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