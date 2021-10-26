В Москве выявили 6 074 заразившихся коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 6 074 против 7 778 днем ранее. Всего выявили 1 780 781 случай заражения, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,34%.

Число летальных исходов в Москве возросло за сутки на 86 против 83 днем ранее, всего за время пандемии умерли 30 872 человека.