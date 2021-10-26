Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина
14:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Германии Франк- Вальтер Штайнмайер в соответствии с Конституцией ФРГ попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам парламентских выборов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.
"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 15:12 26.10.2021
- Около 11% госпитализированных с ковидом в РФ находятся в тяжелом состоянии - Мурашко
- 15:00 26.10.2021
- Пропавшая актриса Светлана Светличная найдена живой в Москве - ГУ МВД
- 14:32 26.10.2021
- Апелляция на решение суда Амстердама по скифскому золоту будет подана в ближайшее время
- 14:12 26.10.2021
- Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн 30 и 31 октября - Песков
- 13:32 26.10.2021
- Эрдоган прибыл в Азербайджан, где примет участие в открытии аэропорта в Карабахе
- 13:20 26.10.2021
- Газ из другой страны для Молдавии будет дороже, чем из РФ - Песков
- 13:05 26.10.2021
- При обрушении крана на стройке в Хабаровске погиб рабочий
- 13:00 26.10.2021
- Коллекция скифского золота должна быть передана Украине - голландский суд
- 12:32 26.10.2021
- Въезжающим в Севастополь с отрицательным тестом на ковид понадобится медотвод от прививки
- 12:20 26.10.2021
- В Москве выявили 6 074 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать