Президент ФРГ попросил Меркель исполнять обязанности канцлера до формирования кабмина

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Германии Франк- Вальтер Штайнмайер в соответствии с Конституцией ФРГ попросил канцлера Ангелу Меркель исполнять обязанности до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство по итогам парламентских выборов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы государства.

"Эта просьба поступила в соответствии с третьим пунктом 69 параграфа основного закона ввиду того, что сегодня проводится учредительное собрание Бундестага 20-го созыва", - говорится в сообщении.