Около 11% госпитализированных с ковидом в РФ находятся в тяжелом состоянии - Мурашко

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 11% госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в РФ находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов - это пациенты в тяжелом состоянии", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.