Около 11% госпитализированных с ковидом в РФ находятся в тяжелом состоянии - Мурашко
15:12 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 11% госпитализированных пациентов с новой коронавирусной инфекцией в РФ находятся в тяжелом состоянии, сообщил во вторник министр здравоохранения Михаил Мурашко.
"Сегодня госпитализированных пациентов 268,5 тыс. Прирост за неделю составил 5,3%. В структуре госпитализированных 11% пациентов - это пациенты в тяжелом состоянии", - сказал он на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.
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