Киев ответит асимметрично, если Россия прекратит поставки газа на Украину - глава МИД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев ответит "асимметричными шагами" в случае прекращения Россией поставок газа на Украину. С таким утверждением выступил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных шагов в ответ", - утверждал он, отвечая на вопросы в "Твиттере".