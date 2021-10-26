Киев ответит асимметрично, если Россия прекратит поставки газа на Украину - глава МИД
17:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев ответит "асимметричными шагами" в случае прекращения Россией поставок газа на Украину. С таким утверждением выступил во вторник глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных шагов в ответ", - утверждал он, отвечая на вопросы в "Твиттере".
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