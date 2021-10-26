ЕК намерена ликвидировать спекуляции на рынке газа ЕС - еврокомиссар

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) должна ликвидировать спекуляции на рынке газа ЕС, которые, по ее мнению, являются главным источником роста цен. Об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики в Люксембурге. Пресс- конференция транслировалась онлайн.

"Мы должны продолжать гарантировать, что европейский энергетический рынок должен быть свободен от спекуляций и манипуляций", - подчеркнула она, добавив, что ЕК уже уполномочила регуляторов рынков электричества и газа провести анализ с целью "выявления спекулятивных тенденций", которые, как считают в Брюсселе, "являются главным источником роста цен".