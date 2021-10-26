0
0
101
НОВОСТИ

ЕК намерена ликвидировать спекуляции на рынке газа ЕС - еврокомиссар

20:00 26.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) должна ликвидировать спекуляции на рынке газа ЕС, которые, по ее мнению, являются главным источником роста цен. Об этом заявила во вторник еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон на пресс-конференции по итогам экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров энергетики в Люксембурге. Пресс- конференция транслировалась онлайн.

"Мы должны продолжать гарантировать, что европейский энергетический рынок должен быть свободен от спекуляций и манипуляций", - подчеркнула она, добавив, что ЕК уже уполномочила регуляторов рынков электричества и газа провести анализ с целью "выявления спекулятивных тенденций", которые, как считают в Брюсселе, "являются главным источником роста цен".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

20:40 26.10.2021
"Госуслуги" покажут ошибку при сканировании поддельного сертификата о прививке - Минцифры
0
87
19:20 26.10.2021
РФ произведет часть федеральных пусков с космодрома Куру
0
212
18:40 26.10.2021
Светлана Тихановская допустила возможность переговоров с Александром Лукашенко
0
233
18:00 26.10.2021
В трех городах Хакасии приостановят работу общественного транспорта
0
256
17:48 26.10.2021
Жителям Подмосковья доступны прорывные технологии в борьбе с раком
0
275
17:42 26.10.2021
Команда «ГАЗ Рейд Спорт» стала победителем IV этапа Чемпионата России по ралли-рейдам
0
270
17:32 26.10.2021
В новом сертификате будут учтены все факты вакцинации и ревакцинации от ковида - Минздрав
0
274
17:22 26.10.2021
Сбербанк Казахстан показал рекордную прибыль за 9 месяцев
0
294
17:12 26.10.2021
Володин призвал ликвидировать лазейки закона, позволяющие не повышать зарплату выше МРОТ
0
296
17:00 26.10.2021
Киев ответит асимметрично, если Россия прекратит поставки газа на Украину - глава МИД
0
434

Возврат к списку