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Вакцинацию от коронавируса предложили сделать обязательной

09:05 27.10.2021 Источник: Известия

Торговля предложила сделать вакцинацию от коронавируса граждан фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках. Об этом сказано в совместном письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) вице-премьеру Дмитрию Григоренко.

АКОРТ и АКИТ (объединяют крупнейшие розничные сети в стране) также предложили отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни. Такие ограничения для сферы торговли, за исключением супермаркетов и аптек, на время вынужденных выходных с 30 октября по 7 ноября ввели власти ряда регионов, в том числе Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга. В некоторых субъектах нерабочие дни и связанные с ними ограничения наступят раньше, плюс у губернаторов есть право продлить каникулы.

«Период с октября по декабрь является высоким сезоном в торговле, в рамках которого ряд компаний формирует 30–50% годовой выручки. Поэтому закрытие розничных точек окажет губительное воздействие как на предприятия торговли, так и на экономику страны в целом», — подчеркнули организации в своем письме.  Известия

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