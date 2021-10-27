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НОВОСТИ

Совместные военные учения Швеции с США назвали четким сигналом для России

09:20 27.10.2021 Источник: Газета.Ru

Старший исследователь Шведского института тотальной обороны Микаэль Йонссон заявил, что совместные шведско-американские военные учения с применением дальнобойной артиллерии на острове Готланд стали четким сигналом в адрес России. Об этом он рассказал в эфире канала SVT.

«Это четкий и ясный сигнал, призванный упрочить сдерживающий фактор против потенциальных угроз острову Готланд», — заявил Йонссон.

Он подчеркнул, что единственной угрозой для королевства может оказаться Россия, территория которой может попасть в зону поражения американского самолета Hercules с системой залпового огня M142 Himars. В эфире подчеркнули, что Himars применяется в королевстве впервые и это самое дальнобойное артиллерийское оружие, когда-либо испытанное в Швеции.

По мнению Йонссона, «этот способ повысить порог атаки, а также сигнал о способности защищаться и намерении отстоять Готланд».  Газета.Ru

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