В РФ разрабатываются новые препараты от ковида - Мишустин
11:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские ученые уже создали несколько эффективных вакцин от ковида, и сейчас разрабатываются новые препараты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг в видеообращении к участникам VIII съезда союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата".
Он отметил, что правительство по поручению президента делает все необходимое, чтобы "в это непростое время поддержать систему здравоохранения, для которой распространение коронавируса стало настоящим испытанием".
"По всей стране обеспечена возможность сделать прививку от этой опасной инфекции и обезопасить себя и окружающих. Благодаря отечественным ученым и исследователям, у нас есть не одна, а несколько эффективных вакцин. Разрабатываются новые препараты", - подчеркнул премьер.
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