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Штрафы за нарушения ПДД в проекте нового КоАП не будут повышены - Минюст

11:32 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штрафы за нарушения правил дорожного движения в проекте нового КоАП повышаться не будут, наказание будет ужесточено за управление автомобилем в состоянии опьянения при перевозке детей. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Министерства юстиции РФ.

"Санкции за нарушение правил дорожного движения в проекте КоАП не будут повышены по сравнению с действующими составами, за исключением ответственности за управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, при перевозке несовершеннолетних в возрасте до 16 лет (в таких случаях предусмотрен повышенный размер административного штрафа (50 000 рублей), а срок лишения права управления транспортным средством составит от двух до трех лет)", - отметили в Минюсте.

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