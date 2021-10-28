Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева орденом Сергия Радонежского II степени
13:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении древнего монастыря в Московской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба патриарха.
"Во внимание к помощи Воскресенскому Ново- Иерусалимскому ставропигиальному монастырю <...> предстоятель Русской православной церкви наградил Д. А. Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени", - говорится в сообщении.
Медведев является сопредседателем Попечительского совета Фонда по восстановлению Воскресенского Ново- Иерусалимского мужского монастыря.
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