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Патриарх Кирилл наградил Дмитрия Медведева орденом Сергия Радонежского II степени

13:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил заместителю председателя Совета безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Дмитрию Медведеву орден преподобного Сергия Радонежского II степени за помощь в восстановлении древнего монастыря в Московской области. Об этом в четверг сообщает пресс-служба патриарха.

"Во внимание к помощи Воскресенскому Ново- Иерусалимскому ставропигиальному монастырю <...> предстоятель Русской православной церкви наградил Д. А. Медведева орденом преподобного Сергия Радонежского II степени", - говорится в сообщении.

Медведев является сопредседателем Попечительского совета Фонда по восстановлению Воскресенского Ново- Иерусалимского мужского монастыря.

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