Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить поступок посетителя

13:20 Источник: Интерфакс

Эрмитаж обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой проверить действия гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества.

20 октября один из посетителей музея разместил в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца собственную фотографию, стилизованную под портрет участника Отечественной войны 1812 года. Лист с этим изображением на стене галереи был замечен музейным смотрителем, после чего немедленно снят. Несмотря на это, посетитель успел сделать фото и опубликовать в социальной сети.