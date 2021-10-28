Эрмитаж обратился в прокуратуру с просьбой проверить поступок посетителя
13:20 28.10.2021 Источник: Интерфакс
Эрмитаж обратился в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой проверить действия гражданина на предмет возможного нарушения им законодательства Российской Федерации, в том числе в части публичного оскорбления памяти защитников Отечества.
20 октября один из посетителей музея разместил в Военной галерее 1812 года Зимнего дворца собственную фотографию, стилизованную под портрет участника Отечественной войны 1812 года. Лист с этим изображением на стене галереи был замечен музейным смотрителем, после чего немедленно снят. Несмотря на это, посетитель успел сделать фото и опубликовать в социальной сети.
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