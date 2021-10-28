Белоруссии известно о 400 живых эсэсовцах, убивавших жителей республики в годы войны
15:00 28.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия располагает данными о нахождении в 17 государствах более 400 эсэсовцев, принимавших участие в истреблении белорусского населения в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный прокурор республики Андрей Швед по итогам рабочей встречи с российским коллегой Игорем Красновым.
"На сегодняшний день речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, которые непосредственно на территории Беларуси убивали людей в период Великой Отечественной войны. Мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления", - сказал он.
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