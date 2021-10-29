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НОВОСТИ

Пилоту, увернувшемуся от стаи, грозит срок - СМИ

16:32 29.10.2021 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, в красноярский суд поступило уголовное дело командира экипажа самолета Ан-24 компании «КрасАвиа» Евгения Внукова, совершившего аварийную посадку в аэропорту Черемшанка в августе 2020 года. Обвинение считает, что авиатор превысил максимально допустимую скорость при снижении и вместо ухода на второй круг посадил самолет так, что тот получил повреждения стоек шасси. Это решение, по мнению следствия, угрожало безопасности находившихся на борту 43 пассажиров. Пилоту грозит шесть лет лишения свободы

Адвокат пилота, напротив, считает, что его подзащитный совершил героический поступок.

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