В Афганистане впервые публично выступил лидер радикального движения "Талибан"

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный лидер радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) Хайбатулла Ахундзада впервые публично выступил на территории Афганистана. Об этом в воскресенье сообщило афганское агентство Пажвок.



По его данным, Ахундзада обратился в субботу к слушателям медресе в Кандагаре, расположенном в южной части страны. Какое-либо освещение указанного мероприятия, как указывает агентство, было запрещено. Однако позже в социальных сетях была размещена аудиозапись, якобы подтверждающая выступление Ахундзады в медресе.



Отмечается, что в своей речи верховный лидер талибов не касался политических вопросов, а сосредоточился на религиозных аспектах.



Во время выступления Ахундзады в районе медресе в Кандагаре сторонники талибов усилили меры безопасности, указывает агентство.



