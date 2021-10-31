В Афганистане впервые публично выступил лидер радикального движения "Талибан"
12:20 31.10.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По его данным, Ахундзада обратился в субботу к слушателям медресе в Кандагаре, расположенном в южной части страны. Какое-либо освещение указанного мероприятия, как указывает агентство, было запрещено. Однако позже в социальных сетях была размещена аудиозапись, якобы подтверждающая выступление Ахундзады в медресе.
Отмечается, что в своей речи верховный лидер талибов не касался политических вопросов, а сосредоточился на религиозных аспектах.
Во время выступления Ахундзады в районе медресе в Кандагаре сторонники талибов усилили меры безопасности, указывает агентство.
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