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НОВОСТИ

Путин назвал очень сложной ситуацию с распространением ковида в РФ

16:32 01.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация с распространением коронавируса в РФ очень сложная, такого числа заболевших никогда не было. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в понедельник.

"Я сегодня и председателю правительства об этом сказал, и Голиковой Татьяне Алексеевне, и министру здравоохранения - только что со всеми с ними разговаривал. У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших. Такого никогда не было", - констатировал он.

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