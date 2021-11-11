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Обстановка на границе Польши и Белоруссии спокойная, заявил пресс-секретарь польского МИД

11:20 11.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация на границе Польши и Белоруссии спокойная, за ночь не было зафиксировано попыток прорыва через нее. Об этом заявил в четверг пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Последняя информация, что все спокойно, ничего там не происходит. <...> Никаких [попыток прорыва] не было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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