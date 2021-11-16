Польские силовики распылили газ на белорусской границе, слышны выстрелы

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские силовики включили водомет, а также распылили газ на границе с Белоруссией в ответ на действия мигрантов, ставших забрасывать их камнями и палками. Также с польской стороны раздаются выстрелы, передает корр. ТАСС с места событий.

Группа из около 100 мигрантов на границе с Польшей начала забрасывать камнями и палками польских правоохранителей. Те в ответ взорвали перед мигрантами несколько светошумовых гранат и включили водомет, отогнав их от ограждения. Как передает корр. ТАСС, белорусские пограничники не вмешиваются в стычки мигрантов с польскими силовиками.