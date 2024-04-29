Мэр Тбилиси рассказал, откуда берутся деньги на митинги

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что более 90% иностранного финансирования, выделенного для неправительственных организаций (НПО), на самом деле тратится на развитие агентурных сетей в стране.

«Прошедшие несколько недель еще раз подтвердили, что более 90% денег, выделенных для НПО, служат укреплению агентуры в Грузии. Выяснилось, что большая часть тех денег, которые якобы должны были быть потрачены на сельское хозяйство, заботу о лицах с ограниченными возможностями, <…> не были потрачены зря. Все НПО сразу же, когда им понадобилось, вывели [на митинги] и противопоставили национальным интересам», — сказал Каладзе на митинге в поддержку инициатив правящей партии, в том числе принятия закона об иноагентах.