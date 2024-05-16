Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.

«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», — утверждал он.

Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник обратился к нему с просьбой предоставить две системы Patriot для защиты Харькова, однако американский дипломат не дал ему однозначного ответа.

«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков», — добавил Зеленский.

Ранее украинские официальные лица признавали, что ситуация под Харьковом серьезная, однако утверждали, что угрозы сдачи города нет.