Зеленский допустил возможность потери Украиной Харькова
16:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может потерять Харьков, если не получит две системы противовоздушной обороны Patriot. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC.
«Нам нужно две системы Patriot. Если они у нас будут, Россия не сможет занять Харьков», — утверждал он.
Зеленский на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во вторник обратился к нему с просьбой предоставить две системы Patriot для защиты Харькова, однако американский дипломат не дал ему однозначного ответа.
«Ситуация очень серьезная. Мы не можем позволить потерять Харьков», — добавил Зеленский.
Ранее украинские официальные лица признавали, что ситуация под Харьковом серьезная, однако утверждали, что угрозы сдачи города нет.
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