Минфин России и Сбер подписали соглашение о взаимодействии в сфере искусственного интеллекта
15:22 28.06.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Стороны запланировали проведение совместных исследований в сфере управления бюджетным процессом и анализа федерального бюджета с применением современных AI-агентов. Работа по внедрению мультиагентной системы на базе GigaChat позволит ускорить бюджетные согласования за счёт автоматизации подготовки и проверки данных.
Генеративный искусственный интеллект будет помогать оценивать эффективность заявок с учетом текущих проектов, национальных приоритетов и других критически важных факторов. При этом окончательное принятие решений останется за экспертами Минфина.
Внимание сторон также будет направлено на создание принципиально нового процесса подготовки и контроля федерального бюджета – гибкого, основанного на углубленной аналитике и ориентированного на результат.
«Вместе с Минфином мы приступаем к реализации очень амбициозного проекта, который может в корне изменить бюджетный процесс, – отметил Герман Греф. – Степень зрелости AI-технологий позволяет нам достигать более высоких уровней автоматизации, способных повысить качество госуправления. Наша модель GigaChat уже интегрирована в бюджетный процесс и хорошо показала себя. При активном участии наших коллег в развитии модели мы рассчитываем, что до конца года GigaChat достигнет 80% точности анализа бюджетных расходов. Сейчас мы планируем расширить возможности искусственного интеллекта и выйти на новый уровень цифрового сотрудничества. Конечная цель нашей работы – помощь в совершенствовании операционных процессов и минимизация ошибок».
«Пилотный проект со Сбером по внедрению интеллектуального агента прошел удачно, – сказал Антон Силуанов. – Модель помогла сократить нагрузку на сотрудников Минфина в пиковые периоды бюджетного процесса в ряде случаев до 70%. Этот опыт мы уже применяем в рамках нового бюджетного цикла. Подписанное сегодня соглашение позволит нам продолжить совместную работу. Искусственный интеллект ускорит бюджетные согласования, автоматизирует подготовку и проверку данных. Это поможет пересмотреть рутинные процессы и сосредоточить уникальные компетенции специалистов Министерства на более важных задачах, требующих глубокого понимания процессов и принятия управленческих решений».
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