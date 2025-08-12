Переговоры Путина и Трампа один на один «являются частью плана» - Белый дом

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) в том числе планирует провести переговоры с российским лидером один на один. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Да, это является частью плана», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. Ливитт добавила, что о других деталях саммита США и РФ будет сообщено после их согласования.