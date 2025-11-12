Депутаты Госдумы направили запрос в Минтранс по поводу запрета курьерам ездить по тротуарам на электросамокатах

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым направили запрос министру транспорта Андрею Никитину с предложением запретить курьерам перемещаться по тротуарам на электросамокатах и электровелосипедах. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что в России отмечается рост числа дорожно-транспортных происшествий с участием электросамокатов и электровелосипедов. По словам парламентариев, примерно две трети таких ДТП происходят в местах, предназначенных для пешеходного движения, в том числе на тротуарах и пешеходных дорожках. Авторы письма считают, что основной вклад в рост аварийности вносят работники служб доставки, поскольку некоторые из них не обладают необходимыми знаниями и навыками безопасного участия в дорожном движении.