НОВОСТИ

Саакашвили вернули из клиники обратно в тюрьму

21:00 12.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ввиду удовлетворительного состояния здоровья возвращен в тюрьму из клиники, где находился с мая 2022 года. Об этом говорится в заявлении Специальной пенитенциарной службы Минюста Грузии.

«Так как состояние здоровья осужденного Михаила Саакашвили удовлетворительное и ему не требуется стационарное лечение, он был выписан из клиники гражданского сектора и вернулся в пенитенциарное учреждение № 12, где продолжит отбывать наказание на общих основаниях», — говорится в заявлении.

Возврат к списку