Зеленский: Мы не выйдем с Донбасса...
21:05 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, так как опасается «будущего наступления» оттуда.
«Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем этого сделать», — приводит его слова украинское информационное агентство. По мнению Зеленского, Донбасс — это якобы «плацдарм для будущего нового наступления», целью которого могут в том числе стать Днепропетровская область и Харьков.
