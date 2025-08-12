Зеленский: Мы не выйдем с Донбасса...

21:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский заявил, что Украина не может вывести свои войска из Донбасса, так как опасается «будущего наступления» оттуда.

«Мы не выйдем с Донбасса. Мы не можем этого сделать», — приводит его слова украинское информационное агентство. По мнению Зеленского, Донбасс — это якобы «плацдарм для будущего нового наступления», целью которого могут в том числе стать Днепропетровская область и Харьков.