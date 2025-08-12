У Трампа «возможно, есть планы в будущем посетить Россию» - Белый дом

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт не исключила возможность визита президента США Дональда Трампа в Россию в будущем.

«Возможно, есть планы в будущем посетить Россию», — сказала она на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать слова Трампа о том, что он поедет в Россию.