К российско-американскому саммиту Украина готовит провокацию в Харьковской области – МО РФ
21:20 12.08.2025 Источник: Интерфакс
Министерство обороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.
"Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - говорится в сообщении ведомства.
"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", - сообщили военные.
В Минобороны РФ заявили, что в результате провокации Киева вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы РФ, "чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине".
