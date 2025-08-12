0
0
168
НОВОСТИ

К российско-американскому саммиту Украина готовит провокацию в Харьковской области – МО РФ

21:20 12.08.2025 Источник: Интерфакс

Министерство обороны РФ заявило, что Киев готовит провокацию в целях срыва намеченных на 15 августа российско-американских переговоров.

"Непосредственно перед саммитом в пятницу ВСУ спланирован провокационный удар с применением БПЛА и ракет по одному из густонаселенных жилых кварталов или больнице с большим количеством пострадавших среди гражданского населения, который должны будут сразу "зафиксировать" завезенные западные журналисты", - говорится в сообщении ведомства.

"С этой целью в город Чугуев Харьковской области автотранспортом СБУ в понедельник 11 августа была доставлена группа журналистов иностранных СМИ под легендой "подготовки серии репортажей о жителях города в прифронтовой зоне", - сообщили военные.

В Минобороны РФ заявили, что в результате провокации Киева вся ответственность за нанесение удара и жертвы среди гражданских лиц будет возложена на Вооруженные силы РФ, "чтобы создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американского взаимодействия по вопросам урегулирования конфликта на Украине".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:30 12.08.2025
Переговоры Путина и Трампа один на один «являются частью плана» - Белый дом
0
145
21:05 12.08.2025
Зеленский: Мы не выйдем с Донбасса...
0
197
21:00 12.08.2025
Жена экс-президента Южной Кореи отправилась под арест вслед за мужем
0
173
20:40 12.08.2025
У Трампа «возможно, есть планы в будущем посетить Россию» - Белый дом
0
199
20:25 12.08.2025
В Белом доме назвали город на Аляске, где состоится встреча Путина и Трампа
0
252
20:03 12.08.2025
Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном
0
225
20:00 12.08.2025
Орбан: Украина не будет сама определять свое будущее...
0
252
19:29 12.08.2025
Собянин: МИК станет ключевым инструментом стимулирования инновационного развития
0
244
19:20 12.08.2025
Россия отправит 1,3 тыс. тонн пшеничной муки в Киргизию бесплатно
0
257
18:20 12.08.2025
Итоги встречи лидеров России и США по Украине Зеленский принимать не собирается
0
393

Возврат к списку