Украина сама поставила под угрозу свое существование, нарушив баланс сил в Европе, проиграла противостояние с Россией, и теперь ее дальнейшую судьбу будут решать другие государства. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на YouTube-канале Patriota.

«Украина проиграла, а Россия выиграла этот [конфликт]. Вопрос только в том, когда и при каких обстоятельствах западные деятели, стоящие за украинцами, признают, что это произошло, и что из всего этого последует», — сказал глава правительства. В любом случае, считает Орбан, «Украина не будет сама определять свое будущее, потому что именно она нарушила баланс сил и поставила под угрозу собственную государственность».