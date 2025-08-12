0
0
109
НОВОСТИ

Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном

20:03 12.08.2025

Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником – отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками, - сообщается на официальном сайте президента РФ

С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность.

Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 12.08.2025
У Трампа «возможно, есть планы в будущем посетить Россию» - Белый дом
0
55
20:25 12.08.2025
В Белом доме назвали город на Аляске, где состоится встреча Путина и Трампа
0
106
20:00 12.08.2025
Орбан: Украина не будет сама определять свое будущее...
0
139
19:29 12.08.2025
Собянин: МИК станет ключевым инструментом стимулирования инновационного развития
0
158
19:20 12.08.2025
Россия отправит 1,3 тыс. тонн пшеничной муки в Киргизию бесплатно
0
157
18:20 12.08.2025
Итоги встречи лидеров России и США по Украине Зеленский принимать не собирается
0
307
17:40 12.08.2025
Эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии — Путин
0
352
17:12 12.08.2025
Суд БиГ удовлетворил ходатайство защиты Додика о замене заключения денежным штрафом
0
285
17:00 12.08.2025
Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6 вслед за Евросоюзом
0
375
16:32 12.08.2025
Премьер Сербии под давлением Запада намерен отстранить пророссийских политиков — источник
0
377

Возврат к списку