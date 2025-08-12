Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном

20:03

Президент России тепло поздравил корейского лидера с приближающимся Национальным праздником – отмечаемой 15 августа 80-й годовщиной Освобождения Кореи от японского колониального господства. Ким Чен Ын подчеркнул, что в КНДР считают этот праздник общим, помнят о роли Красной Армии в борьбе с захватчиками, - сообщается на официальном сайте президента РФ

С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.

Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность.

Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.