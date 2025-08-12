Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером КНДР Ким Чен Ыном
20:03 12.08.2025
С обеих сторон подтверждена приверженность дальнейшему развитию отношений дружбы, добрососедства и сотрудничества по всем направлениям в русле заключенного 19 июня 2024 года в Пхеньяне Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР.
Владимир Путин высоко оценил оказанную Корейской Народно-Демократической Республикой поддержку в ходе освобождения территории Курской области от вторгшихся формирований киевского режима, проявленные при этом воинами КНДР мужество, героизм и самоотверженность.
Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом. Владимир Путин и Ким Чен Ын договорились о дальнейших личных контактах.
НОВОСТИ
- 20:40 12.08.2025
- У Трампа «возможно, есть планы в будущем посетить Россию» - Белый дом
- 20:25 12.08.2025
- В Белом доме назвали город на Аляске, где состоится встреча Путина и Трампа
- 20:00 12.08.2025
- Орбан: Украина не будет сама определять свое будущее...
- 19:29 12.08.2025
- Собянин: МИК станет ключевым инструментом стимулирования инновационного развития
- 19:20 12.08.2025
- Россия отправит 1,3 тыс. тонн пшеничной муки в Киргизию бесплатно
- 18:20 12.08.2025
- Итоги встречи лидеров России и США по Украине Зеленский принимать не собирается
- 17:40 12.08.2025
- Эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики и даже рецессии — Путин
- 17:12 12.08.2025
- Суд БиГ удовлетворил ходатайство защиты Додика о замене заключения денежным штрафом
- 17:00 12.08.2025
- Швейцария снизила потолок цен на российскую нефть до $47,6 вслед за Евросоюзом
- 16:32 12.08.2025
- Премьер Сербии под давлением Запада намерен отстранить пророссийских политиков — источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать