Собянин: МИК станет ключевым инструментом стимулирования инновационного развития

19:29 12.08.2025

В Москве утверждены стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 года. Главным инструментом стимулирования технологического роста экономики в предстоящие годы, по мнению городских властей, будет Московский инновационный кластер (МИК). Это институт развития, который был создан в 2018 году по инициативе мэра Сергея Собянина и в соответствии с указом главы РФ Владимира Путина. За шесть лет МИК создал в мегаполисе полноценную систему кооперации науки и бизнеса для разработки и коммерциализации новых технологий.

С 1 мая 2020 года его сервисами могут пользоваться компании из других регионов России. Сегодня участниками и партнерами МИК стали более 40 тыс. компаний и индивидуальных предпринимателей. Число уникальных посетителей платформы i.moscow пресило 10 миллионов, а за все время ее работы пользователи получили более 130 тыс. услуг.

