Россия отправит 1,3 тыс. тонн пшеничной муки в Киргизию бесплатно

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская Федерация окажет Киргизии безвозмездную помощь в виде свыше 1,3 тыс. тонн пшеничной муки. Об этом ТАСС сообщили в российском посольстве в Бишкеке.

«В рамках реализации основного взноса Российской Федерации в фонд Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН <…> осуществляется поставка 1 080 тонн витаминизированной пшеничной муки в город Ош (южный областной центр Киргизии) и 202,5 тонны витаминизированной пшеничной муки в Бишкек», — сказал представитель посольства.