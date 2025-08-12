Жена экс-президента Южной Кореи отправилась под арест вслед за мужем

21:00 Источник: Интерфакс

Суд в Южной Корее выдал ордер на арест бывшей первой леди Ким Кон Хи по обвинениям во вмешательстве в выборы и других преступлениях, сообщает во вторник агентство "Ренхап".

Бывшая первая леди была взята под стражу вскоре после выдачи ордера. Ким Кон Хи обвиняется в махинациях с акциями, вмешательстве в выборы и получении взяток.

Ее супруг и бывший президент страны Юн Сок Ель в настоящий момент также находится под арестом, что делает их первой президентской парой, одновременно находящейся под стражей, отмечает агентство.