В Белом доме назвали город на Аляске, где состоится встреча Путина и Трампа

20:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа пройдет в Анкоридже. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, [штат] Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала она.