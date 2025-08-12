В Белом доме назвали город на Аляске, где состоится встреча Путина и Трампа
20:25 12.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 15 августа пройдет в Анкоридже. Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
«В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж, [штат] Аляска, для проведения двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным», — сказала она.
