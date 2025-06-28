Чем больше территорий на Украине занимают войска РФ, тем меньше ресурсов Киев может предложить США - NYT
11:00 28.06.2025 Источник: РБК
Продвижение сил России закрывает Украине доступ к месторождениям редкоземельных металлов, которые та может предложить США в рамках ресурсной сделки, пишет NYT. По данным Le Figaro, Киев потерял два из четырех месторождений лития
Число месторождений редкоземельных металлов, к которым имеет доступ Украина, сокращается из-за продвижения российских военных. Об этом пишет газета The New York Times.
Издание отмечает, что Украина потеряла ценное месторождение лития в ДНР и осталась без критически важного актива для экономического партнерства с Соединенными Штатами. Об этом ранее также писала газета Le Figaro. По данным обоих изданий, речь идет о месторождении в Шевченко в ДНР. Всего, как писала Le Figaro, Украина потеряла два из четырех месторождений лития — не только в Шевченко, но и в Крутой Балке Запорожской области.
Чем больше территории на Украине занимают российские войска, тем меньше ресурсов Киев может предложить Вашингтону, предупреждает газета. Издание отмечает также, что российские силы постепенно движутся к месторождениям титана «и другого сырья, такого как уран».(РБК)
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