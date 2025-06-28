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Противобункерные бомбы США оказались не в состоянии пробить защиту ядерного объекта в Исфахане - СМИ

10:45 28.06.2025 Источник: Интерфакс

Военные США не стали наносить удар противобункерными бомбами по иранскому ядерному объекту в Исфахане, который оказался расположен слишком глубоко под землей, его нельзя было поразить таким оружием, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника.

"Во время брифинга в четверг председатель Объединённого комитета начальника штабов генерал Дэн Кейн заявил, что в минувшие выходные военные США не применяли противобункерные бомбы по одному из крупнейших иранских ядерных объектов, потому что тот находился слишком глубоко, и бомбы, вероятно, не были бы эффективны", - информирует телеканал.

По данным CNN, в Вашингтоне полагают, что в Исфахане под землей хранили 60% иранского обогащенного урана. По этой цели США нанесли удары лишь крылатыми ракетами Tomahawk с подводной лодки. При этом бомбардировщики B-2 сбросили бомбы на объекты в Фордо и Натанзе.

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