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Иран постепенно открывает свое небо для международных авиарейсов

16:38 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иран открыл воздушное пространство для международных авиарейсов над центральной областью страны и частично — над западной. Об этом сообщил представитель министерства дорог и городского развития исламской республики Маджид Ахван.

По его словам, в соответствии с решением координационного комитета Организации гражданской авиации и из соображений безопасности в текущих условиях, в дополнение к воздушному пространству восточной части страны, которое используется для внутренних, международных и транзитных рейсов, воздушное пространство центральных и части западных территорий страны было открыто только для международных и транзитных рейсов.

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